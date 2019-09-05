وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
جاء في ذلك القرارات الصادرة اليوم في ختام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي - على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة العرب - في دورته العادية 104 بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي.
وأكد الوزراء ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، كما دعا الوزراء، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الاسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر من كل عام.
ودعا الوزراء، الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة
كما طالبوا بالعمل على تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019، والذي تبني آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين.
الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، ودعوة الأمانة العامة للعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل وذلك لترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف الأول من عام 2020 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من اجل تخفيف حدة الفقر ومعدلات البطالة في فلسطين والتي وصلت الى مستويات غير مسبوقة.
ودعا الوزراء، الأمانة العامة الى استئناف برامج
وحث وزراء الاقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من إستثماراته لدولة فلسطين من خلال أيجاد آليات برامج خاصة تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات ان العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
كما دعوا القطاع الخاص العربي للمشاركة بفعالية في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المزمع عقده في شهر نوفمبر 2019 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وطالب الوزراء، بتعميم الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الإحتلال الاسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب بشأنها، ودعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمةفي إزالة الأضرارالتي اصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال.
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