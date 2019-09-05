الصياح حرية شخصية .. تعرف على قصة الديك موريس

فى خِضم الأحداث التي تعج بها الساحة السياسية هذه الأيام تخرج لنا قصة الديك "موريس" الطريفة، حيث رفع مجموعة من السكان عدة دعاوى على الديك بسبب صياحه الصاخب لكنه خرج منتصراً بحكم قضائي لصالحه لكي تظل حنجرته تصيح لأن الصياح أبسط حقوقه.

كان الديك يستيقظ باكراً ويصيح في منطقته ما أزعج مجموعة من السكان بمدينة سان بيير دورلون

غرب فرنسا، مما جعلهم يرفعون عدة قضايا ضده.

الديك "موريس" تعد قصته غريبة من نوعها فى العالم.

وكانت السيدة المالكة للديك قد تلقت دعما كبيرا برفعها عريضة بعنوان يجب أن ننقذ موريس وقد وقع على العريضة 80 ألف شخص بينهم صحفيون.

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حاز الديك على حملة دعم وتضامن واسعة داخل وخارج فرنسا، ومن بين هؤلاء

المتضامنين، بونوي غوتون، وهو صاحب محل لبيع الألبسة، ويشارك بنشاط في الحملة التضامنية مع الديكو ومن ضمن داعمين للديك رئيس البلدية نفسه كريستوف سويور الذي أصدر بيان قال فيه: "صياح الديوك، نباح الكلاب المستأنسة، جرس الكنيسة، خوار الأبقار، نهيق الحمير ونقيق الطيور، جزء من التراث الوطني، لا يمكن رفع دعوى ضدهم" .

وبعد كل هذه المساندة من الرأي العام في المجتمع الفرنسي حكم لـ "موريس" من قبل السلطة القضائية الفرنسية بالحق للديك بالاستمرار فى الصياح كيفما يشاء فتلك حريته الشخصية .