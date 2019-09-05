إنجيلا ميركل: الصداقة بين ألمانيا وإيطاليا نمت عبر عقود طويلة

قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن الصداقة بين إيطاليا وألمانيا، التي نمت على مدى عقود تمخضت عن علاقات وثيقة بين مواطني البلدين، يتجسد التعبير عنها في تعاون وثيق وتبادل

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وأضافت ميركل - في برقية تهنئة بعثت بها إلى رئيس الوزراء الإيطالى الجديد جوزيبى كونتى بمناسبة تعيينه - "نتقاسم التاريخ المشترك

والثقافة وكذلك القيم المشتركة والالتزام بالاتحاد الأوروبي لصالح المواطنين، "وإنني أتطلع إلى لقاءكم في أقرب وقت".يشار إلى أن كونتي قام اليوم بتعيين لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم وزيرًا للخارجية، وروبرتو غوالتييري من الحزب الديمقراطي وزيرًا للمالية.