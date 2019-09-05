ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات من منصبه. الأوسط جيسون جرينبلات من منصبه. جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

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