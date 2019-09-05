كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأردني ينفي مشاركته في احتجاجات المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الجيش الأردني، مساء اليوم، ظهوره خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة عمان من قبل المعلمين للمطالبة بزيادة الرواتب.

وقال الجيش في بيان نشره موقعه الالكتروني أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "ظهور الجيش على جسر عبدون" عارٍ عن الصحة تماماً، وأن الصورة المتداولة المرافقة لعنوان الخبر قد تم تعديلها وتحويرها بما يخالف الواقع.

وأكد المصدر أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مقدراته وصون منجزات أبنائه.

وكان ناشطون نشروا صوراً للقوات المسلحة على جسر عبدون، غرب العاصمة عمان، قالوا انها "خلال احتجاجات المعلمين".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات المعلمين رغم محاولات الاجهزة الأمنية فض الاعتصام بواسطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأعلنت نقابة المعلمين اضرابها عن العمل الأحد المقبل حتى تتحقق المطالب.