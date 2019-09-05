لندن تعبرعن قلقها حيال خطة إيران لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي

وأشارت الخارجية البريطانية، في بيان لها، إلى أن الخطة الإيرانية مثيرة للخيبة لأنها تأتي في وقت تعمل فيه أطراف دولية على خفض التوتر مع طهران.

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن قلقها حيال خطة إيران لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمهل الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى شهرين لإنقاذ الاتفاقية النووية، ولكنه حذر من أن طهران تحضر لتخفيض التزاماتها المتعلقة بالاتفاقية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.

ويقود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جهود ثلاث دول تجري مفاوضات مع إيران هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا بهدف إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها، من أجل الحفاظ على الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.

وعلقت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، على نية إيران تخفيض التزاماتها بالقول إن "هذه النشاطات غير متوافقة مع اتفاق سنة 2015. في هذا السياق، نحن نطالب إيران بالتراجع وبعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقوض هذا الاتفاق".