كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف 23 أسير حوثي في حرض بجرائم المليشيات الإرهابية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف 23 أسير حوثي في قبضة الجيش اليمني، بجرائم وانتهاكات الميليشيا الإرهابية.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مقطع فيديو، تضمن اعترافات بعض الأسرى عن جرائم ميليشيات الحوثي خاصة المتعلقة بتجنيد الأطفال وتفخيخ البيوت والمدارس.

وقال الطفل المجند في صفوف الحوثيين، يحيى محمد الوظاف (17 عامًا)، إنه تم تجنيده لجبهة حرض بعد إلحاقه بدورة ثقافية في المراكز الصيفية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية.

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وأكد يحيى، أن مليشيا الحوثي تقوم بأخذ الأطفال إلى الجبهات أثناء فترة الإجازة المدرسية السنوية.

كما أشار الأسير عبدالرحيم أحمد محمد الزجاري، أن الميليشيا تقوم بتلغيم القرى والمدارس وممرات الطرق الرابطة بين القرى والأحياء.

يذكر أن الجيش اليمني، كان قد تمكن من أسر 23 عنصراً من الميليشيا الحوثية أثناء عملياته العسكرية في محيط مدينة حرض الحدودية، فضلاً عن تحرير عدد من المزارع والقرى المتاخمة.