كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سالفيني" يدعو إلى عدم إلغاء مرسومين أمنيين انتقدهما الحزب الديمقراطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، خليفته في الحكومة الجديدة إلى عدم إلغاء مرسومين أمنيين انتقدهما الحزب الديمقراطي، الشريك الجديد لحركة "5 نجوم" بالائتلاف الحاكم.

وفي تصريحات إذاعية، قال سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة (أقصى اليمين)، ردا على سؤال حول تقييمه لوزيرة الداخلية في الحكومة الجديدة، لوتشيانا لامورغيزي: "أحكم على الناس بالوقائع. لذلك، سنرى".

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وأضاف: "إذا طلبت مني النصيحة، بالنظر إلى تجربتي، سأقدمها بكل سرور. لقد كانت رئيسة مكتب وزير الداخلية الأسبق، أنجيلينو ألفانو، لسنوات عديدة".

وقال سالفيني، الذي أغلق موانئ بلاده أمام سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة بمياه المتوسط: "يحدوني الأمل بألا ينوي أحد تفكيك كل ما فعلته فيما يختص بقضايا الأمن، المهاجرين ومكافحة مهربي البشر. لأن ذلك لن يكون تشفيا في شخص سالفيني، بل سيخلق مشكلة لإيطاليا".

وكانت المفوضة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعربت مؤخرا عن شعورها بـ "القلق الشديد إزاء إقرار البرلمان الإيطالي نسخة إضافية للمرسوم الأمني لقانون يقضي، من بين مواد أخرى، بفرض غرامات مالية تصل إلى مليون يورو على السفن الخاصة التي تقوم بعمليات إنقاذ ولا تحترم الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية الإيطالية".