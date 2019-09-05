كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المغرب تفكك خلية داعشية وتوقيف 5 من عناصرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت شرطة مكافحة الارهاب المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية "ارهابية" على صلة بتنظيم داعش وتوقيف 5من عناصرها في مدينتين بشمال المغرب.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية فان الموقوفين الذين تراوح اعمارهم بين 27 و41 عاماً خططوا للالتحاق بمعسكرات التنظيم الجهادي في منطقة الساحل والصحراء "قبل ان يقرروا تنفيذ عمليات ارهابية تستهدف مواقع حساسة" في المغرب.

وتم ضبط معدات الكترونية وأسلحة بيضاء اثناء عمليات أمنية نفذت في مدينتي بركان والناظور، بحسب المصدر ذاته.

وكان حكم في يوليو الماضي بالاعدام على ثلاثة مغاربة دينوا باغتيال سائحتين في ديسمبر 2018 في جبال الاطلس الكبير (جنوب).

وكان الثلاثة أعضاء في مجموعة اسلامية متطرفة ويجتمعون منذ سنوات في مراكش ولم يتم رصدهم قبل فعلتهم.

كما حكم على 21 آخرين في المجموعة باحكام بالسجن بعضها لمدى الحياة. وبدأ النظر في القضية أمام الاستئناف الأسبوع الماضي.