كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يعلن استقالة موفد ترامب إلى الشرق الأوسط "جرينبلات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، استقالته، اليوم الخميس، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في وقت سابق أن جرينبلات يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين.

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وأوضح المسؤولون أن جرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض عندما بدأ العمل في أوائل 2017، يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرسي.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على استقالة جرينبلات، قائلا: "أتقدم بالشكر إلى جيسون جرينبلات على ما فعله وقدمه من أجل الأمن والسلام".

وأضاف نتنياهو أن جرينبلات لم يتردد لحظة في قول الحقيقة عن إسرائيل أمام كل من ينتقدها .. شكرا لك جرينبلات.

وترفض السلطة الفلسطينية والفصائل أي خطة أمريكية للسلام تعرضها إدارة ترامب، حيث يعتبرها الفلسطينيون منحازة بشكل كامل لصالح دولة الاحتلال، وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خطة السلام "صفعة القرن".