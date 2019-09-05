وزان.. المدرسة الوحيدة في دوار “الحمَّارة” آيلة للسقوط والسكان: أين سيدرس أبناؤنا؟

ونحن نعيش انطلاق الموسم الدراسي الجديد في مختلف المناطق في المغرب؛ يشكو سكان دوار “الحمَّارة” في جماعة امزفرون، ضواحي إقليم وزان، من أقسام آيلة للسقوط في المدرسة الوحيدة في الدوار.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن سكان دوار “الحمَّارة” فوجئوا، يوم أمس الأربعاء، بتوقيف أشغال بناء حجرتين في المدرسة ذاتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن السكان استبشروا خيرا، قبل شهور، بإحضار مواد للبناء، ووضع الأساس، من أجل بناء حجرتين في المدرسة، خصوصا أنها تتضمن أقساما آيلة للسقوط.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السكان فوجئوا بمغادرة المقاول الأول لأسباب مجهولة، ثم الثاني، الذي لم يقض سوى فترة زمنية قصيرة، وغادر كالأول.
وعبر سكان المنطقة عن مخاوفهم من سلامة أبنائهم، الذين يدرسون وسط أقسام آيلة للسقوط، متسائلين: “أين سيدرس أبناؤنا؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزان.. المدرسة الوحيدة في دوار “الحمَّارة” آيلة للسقوط والسكان: أين سيدرس أبناؤنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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