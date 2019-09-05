التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.. فلسطين يهزم أوزبكستان ويتصدر المجموعة الرابعة

تغلب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، على ضيفه منتخب أوزبكستان، بهدفين دون مقابل، برسم مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، للإقصائيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب فيصل الحسيني، بالعاصمة الفلسطينة، القدس.

ونجح الفلسطينيون في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 60 من افتتاح حصة التسجيل عن طريق اللاعب عدي الدباغ، ثم ضاعف زميله اسلام البطران النتيجة بهدف ثان قبل 6 دقائق على نهاية زمن المواجهة الأصلي.

ومكن هذا الانتصار، منتخب فلسطين من تصدر مجموعته، برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن منتخبي اليمن وسنغافورة، بينما يتذيل كل من أوزبكستان والسعودية الترتيب برصيد خالً من النقاط، علما أن المنتخب السعودي لم يلعب أي مباراة بعد.