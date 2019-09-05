خاليلوزيتش: “هدفنا التأهل لمونديال قطر ولن أتهاون مع أي خروج عن النص”

أكد البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأسود الودي ضد بوركينافاسو، غدا الجمعة، بملعب مراكش الكبير، أن التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، يبقى هدفه الأول، إلى جانب بلوغ نصف نهائي “كان” 2021، والمباراة النهائية لدورة 2023.

وقال خاليلوزيتش: “أوكد للجميع أن لقجع تعاقد معي من أجل التأهل لمونديال قطر، بالإضافة لتحقيق نتائج جيدة في كأسي أمم إفريقيا 2021، و2023، وذلك بالوصول إلى المربع الذهبي في الأولى، ونهائي الثانية”.

وشدد المدرب البوسني على ضرورة الانضباط، قائلا: “لن أغير مبادئي، ولن أتهاون مع أي خروج عن النص، فالصرامة والانضباط هما أساس العمل وركيزته الأولى، لا يوجد ما يخيفني، وفي حالة حدوث أي شيء يؤثر على سير المجموعة، سأخبركم به”.

وأضاف الناخب الوطني: “أتحمل كامل المسؤولية في اختياراتي، ولا يمكن التدخل فيها، باب المنتخب مفتوح أمام كل مجتهد سواء لاعبي البطولة المحلية أو المحترفين”.

وعن مواجهة المنتخب البوركينابي، قال وحيد: “صادفت خمس غيابات مهمة في بداية التحضيرات، مما يفرض تقليص هامش العمل، لكنها أمور واردة في اللعبة للأندية والمنتخبات، وهي التي تحتم على المدرب البحث عن حلول بديلة”.