مبعوث ترامب ينوي الاستقالة فور الكشف عن مضمون 'صفقة القرن'

ذكر مسؤولون مطلعون أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ينوي الاستقالة من منصبه بعد كشف البيت الأبيض عن مضمون "صفقة القرن". ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين، اليوم الخميس، أن غرينبلات يخطط لتقديم الاستقالة فور الإعلان عن البعد السياسي من خطة السلام الأمريكية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، والتي كان يعمل على وضعها خلال السنتين الماضيتين وتم تأجيل كشفها مرارا.



وأوضح المسؤولون، حسب الوكالة، أن غرينبلات، الذي خطط منذ البداية للعمل مدة سنتين فقط بعد توليه منصب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط أوائل 2017، يعتزم العودة إلى زوجته وأطفاله الـ 6 الذين بقوا في بيتهم بولاية نيو جيرسي.

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