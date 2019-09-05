العراق يوقع مذكرة مع الجامعة العربية لاعفائه من ديون صناديق الدعم

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن توقيع مذكرة مع الجامعة العربيّة بإعفاء العراق من ديون صناديق الدعم بنسبة 75%.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجيّة توقع مُذكّرة تفاهم مع الجامعة العربيّة بإعفاء العراق من 75% من دُيُون صناديق الدعم المُقدّمة للدول العربيّة، وجدولة المتبقي".
وكان الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط وصل اول امس الثلاثاء، الى بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها الرئاسات الثلاث وبحث معهم تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية.
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