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مصدر امني يكشف تفاصيل مقتل محام وسط بغداد أمس

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كشف مصدر امني، الخميس، عن تفاصيل مقتل محام وسط العاصمة بغداد مساء امس، مؤكداً أن المحامي يسكن شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المحامي الذي تم العثور على جثته ليل امس هو من محافظة واسط ويسكن مدينة الصدر، وقتل بضربة على رأسه على اثرها فارق الحياة".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "حسب كاميرات المراقبة لوحظ رمي جثة المحامي من قبل عجلة مدنية اسفل جسر محمد القاسم ضمن منطقة النهضة"، مشيراً الى أن "وزارة الداخلية شكلت فريق عمل للتوصل والقبض على الجناة".

وكان مصدر امني افاد، امس الاربعاء، بالعثور على جثة محام قضى طعنا بالسكين وسط بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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