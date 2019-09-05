مصدر امني يكشف تفاصيل مقتل محام وسط بغداد أمس

كشف مصدر امني، الخميس، عن تفاصيل مقتل محام وسط العاصمة بغداد مساء امس، مؤكداً أن المحامي يسكن شرقي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المحامي الذي تم العثور على جثته ليل امس هو من محافظة واسط ويسكن مدينة الصدر، وقتل بضربة على رأسه على اثرها فارق الحياة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "حسب كاميرات المراقبة لوحظ رمي جثة المحامي من قبل عجلة مدنية اسفل جسر محمد القاسم ضمن منطقة النهضة"، مشيراً الى أن "وزارة الداخلية شكلت فريق عمل للتوصل والقبض على الجناة".
وكان مصدر امني افاد، امس الاربعاء، بالعثور على جثة محام قضى طعنا بالسكين وسط بغداد.
وكان مصدر امني افاد، امس الاربعاء، بالعثور على جثة محام قضى طعنا بالسكين وسط بغداد.
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