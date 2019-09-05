وزير التخطيط يؤكد حرص الحكومة العراقية على دعم الاستثمارات الأجنبية

اكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الخميس، حرص الحكومة العراقية على دعم الاستثمارات الأجنبية، فيما بحث مع مجموعة "تراك" الكورية مراحل إنجاز مشروعي "مدينتي الحبانية والبصرة الجديدتين.
ونقلت الوزارة تأكيد الوزير على "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الظروف اللازمة للعمل"، مبيناً ان "الحكومة حريصة على دعم الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما للشركات التي تساهم في تطوير القدرات الوطنية وتوفير فرص العمل".
وتابعت الوزارة، أن "الاجتماع ناقش ضرورة إنشاء خط نقل سككي بين محافظة بغداد ومشروع مدينة الحبانية الجديدة والتي سيتم افتتاحها خلال شهر تشرين الأول المقبل، وسبل تعزيز واستدامة خدمات بنى المدينة التي ستضم مصانع صديقة للبيئة، وجامعات ومعاهد حديثة، ومراكز تدريب وتطوير متخصصة، وعدد من الفنادق والمرافق الترفيهية والملاعب الرياضية".
من جهته، استعرض "جونغ مون" رئيس مجموعة "تراك" الكورية المشاريع التي نفذتها الشركة، مؤكداً حرص المجموعة على "نقل التجربة الكورية في بناء المجمعات السكنية للعراق وتزويدها بالخدمات الذكية، والسعي من خلال ذلك نحو توفير المزيد من فرص العمل".
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