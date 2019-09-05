نتنياهو: ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني. وقال نتنياهو بحسب "سكاي نيوز عربية"، "انا متأكد من أن ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني". وأضاف "لا استبعد احتمال عقد لقاء بين ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

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