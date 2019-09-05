فرنسا تدعو إيران إلى الامتثال لالتزامات الاتفاق النووي

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران اليوم الخميس إلى الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتوافق مع التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أغنيس فون دير مول للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي على الإنترنت "يجب على إيران الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتماشى مع التزاماتها وقد يعوق جهود التصعيد"، حسب ما أفادت به "رويترز".



وأضافت أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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