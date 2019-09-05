الإمارات تشارك في "حوار سيؤول للدفاع 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية برئاسة اللواء الركن طيار فلاح محمد فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بالوزارة في حوار سيؤول للدفاع 2019.

وحضر الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية والوفد المرافق فعاليات افتتاح الحوار الذي يقام بمدينة سيؤول تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون ووزير دفاعه جونج كيونج دو وبمشاركة العديد من الدول.

كما حضر افتتاح الدورة الثامنة لحوار سيؤول الذي بدأ أمس ويستمر حتى السادس من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، عبدالله سيف علي النعيمي سفير الإمارات لدى كوريا الجنوبية.

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وتناول الحوار موضوعات متنوعة مثل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون الدولي، والتحديات والمهام التي تواجه السلام في شمال آسيا، والتعاون الدولي لاستعادة السلام في منطقة الشرق الأوسط وعمليات حفظ السلام الدولية.

كما التقى اللواء القحطاني نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي بارك جاي مين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.