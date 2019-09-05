4 مرشحين لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترشح 3 رجال وامرأة لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرته مصادر متطابقة.

وتتزايد أهمية هذه الوكالة، حالياً، مع مراقبتها الأنشطة النووية الإيرانية والتزام الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي أضعف بسبب انسحاب واشنطن منه.

وأعلنت الحكومة السلوفاكية، الخميس، أنها سمت مارتا زياكوفا الرئيسة الحالية للهيئة النووية في البلاد مرشحة لمنصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: "نعتقد أنه آن الأوان لتتولى امرأة رئاسة المنظمة"، مذكرا بأن زياكوفا (63 عاما) تولت عدة مناصب رفيعة المستوى في الوكالة سابقا.

من جهته، أعلن لاسينا زربو وهو من بوركينا فاسو أنه قدم ترشحه، مؤكداً أن بلاده طلبت منه الترشح، وأنه "مدعوم" من الدول الأفريقية.





ويشغل "زربو" حاليا منصب رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة وحظر التجارب النووية ومقرها فيينا على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وكان السفير الأرجنتيني في النمسا وخبير المسائل النووية رافاييل جروسي أعلن ترشحه اعتبارا من يوليو/تموز.





وأخيراً، أعلن الروماني كرونيل فيروتا البالغ من العمر 43 عاما ترشحه قبل أيام كما قال دبلوماسيون.

والمرشح الذي تدعمه بوخارست وكان الذراع اليمنى للمدير العام الراحل يوكيا أمانو، يتولى مؤقتا رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تولى فيها عدة مناصب منذ 10 سنوات.





وقال دبلوماسي إن "تعدد المرشحين يمكن أن يفيد جروسي، لأنه أول من دخل السباق ويحظى بدعم قوي من دول كبرى ومن جهود مكثفة تبذلها الأرجنتين لدعم ترشحه".

وباب الترشيحات مفتوح حتى منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، لكن دبلوماسيا آخر مقربا من الوكالة شكك في إمكان حصول ترشيحات أخرى.

وترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن تتمكن من تعيين مدير عام جديد، في أكتوبر/تشرين الأول كي يتسلم مهامه في يناير/كانون الثاني 2020.

وتضم الوكالة 171 دولة وتلعب دورا محوريا في مكافحة انتشار الأسلحة النووية عبر التحقق من أن الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحترم تعهداتها في هذا المجال.