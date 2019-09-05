"السيادي السوداني" يعتمد 19 وزيرا في الحكومة الانتقالية

اعتمد المجلس السيادي في السودان، الخميس، 19 وزيرا من أصل 20 في الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

وقال عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي، لـ"العين الإخبارية"، إن المجلس اعتمد ١٩ وزيرا من أصل 20، وتم إرجاء تعيين وزير الثروة الحيوانية لعدم التوافق مع قوى الحرية والتغيير عليه.

وأضاف أن المجلس السيادي رفض اعتماد معتصم محمود جلب وزيرا للثروة الحيوانية، وسيتم الإعلان لاحقا عن اسم بديل في تلك الوزارة.

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وتابع أن من ضمن أعضاء الحكومة الانتقالية مدني عباس مدني العضو البارز في قوى الحرية والتغيير.

وأصدر المجلس السيادي السوداني مرسوما دستوريا بتعيين 19 وزيرا و6 وزراء دولة من دون حقائب وزارية.

وكان من المقرر إعلان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عن حكومته عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، ولكن تم إرجاء الإعلان للساعة الثامنة مساء.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن، في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا في وقت سابق.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان اعتماد قائمة المرشحين للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.