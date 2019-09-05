الكباشي: مبعوث من سلفاكير يصل الخرطوم خلال ساعات

كشف عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي لـ"العين الإخبارية" النقاب عن أن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك سيصل السودان خلال الساعات المقبلة.



ودخلت جوبا في ملف السلام، والتقى سلفاكير ميارديت، الأربعاء، مع مجموعة الحركات المسلحة السودانية المنضوية تحت الجبهة الثورية السودانية، في القصر الرئاسي بجوبا.

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والأربعاء، قال الكباشي، إن المستشار الأمني لسلفاكير سيصل كمبعوث رئاسي إلى الخرطوم، للقاء رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأضاف الكباشي أن المبعوث سيقوم بتعريف الحكومة الانتقالية بالجهود المبذولة بشأن توحيد الرؤية المشتركة للوصول إلى سلام شامل في السودان.



ومن جانبه، أوضح مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قاتلواك مانيمي أن سلفاكير ناقش مع قادة الحركات المسلحة السودانية سبل توحيد رؤية جميع قوى المعارضة السودانية، للوصول إلى اتفاق سلام شامل مع الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الدائم بالسودان.

والتقى سلفاكير، الأربعاء، قيادات القوى المسلحة في منطقتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق" ودارفور، على رأسهم رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو ومالك عقار وأركو مناوي وآخرون، وأجرى معهم مباحثات حول بدء محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية بالسودان.