الجيش الليبي يحدد ساعة الصفر لدخول طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي تحديد ساعة الصفر لدخول العاصمة طرابلس، دون الكشف عنها، مؤكدا جاهزية القوات لتنفيذ خطة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقال العميد خالد المحجوب، لـ"العين الإخبارية"، إن ساعة الصفر حددت لتطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، والقوات المسلحة جاهزة للتنفيذ المباشر للخطط الموضوعة.

وأضاف المحجوب أن المحاور تشهد الآن هدوءا حذرا، والقوات على أعلى درجات الحيطة والحذر وتستعد لتحرير العاصمة.

وجدد اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة بالجيش الليبي التأكيد على أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة قد حددت.

وقال، في بيان، إن القوات المسلحة الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر، ودعمت المحاور بالكامل وحددت المهام، وساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.





Advertisements

وأشار القطعاني إلى أن أي جهة أو أشخاص يقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين سيعامل معاملة الإرهابيين.

وطالب القطعاني شباب العاصمة المغرر بهم، ولم يتورطوا بعمليات قتل مواطنين أو أفراد الجيش والشرطة، بأن يسلموا أنفسهم ويقبلوا "بحكم القانون".

وفي سياق متصل، نفذت القوات الجوية بالجيش الليبي ضربة على مخازن ذخيرة المليشيات شرق طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي أن سلاح الجو الليبي دمر مخازن أعدتها المليشيات على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة شرق طرابلس لاستهداف المدينة.

وكشف البيان عن أن المخازن أعدتها المليشيات لتكون مصدرا استراتيجيا لأي قوة يتم دفعها من هذا الاتجاه في حال الإقدام على مهاجمة المدينة، مشيرة إلى أن الإصابة كانت دقيقة، وانتظرت القوات حتى تم استكمال تعبئة المخزن ثم ضربه.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية، التي تحتلها منذ 2011.

وتمكن الجيش الليبي من السيطرة وبسط نفوذه على 7 محاور على تخوم طرابلس وبدأت المرحلة الثانية باستنزاف قدرات المليشيات.