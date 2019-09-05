ترامب: جرينبلات سيستقيل بعد نشر صفقة السلام بالشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط سيستقيل بعد إعلان "صفقة القرن".

جرينبلات: أمريكا لن تعلن "صفقة القرن" إلا بعد انتخابات إسرائيل



وفي تغريدة له عبر تويتر، قال ترامب: "بعد العمل ضمن إدارتي لـ3 سنوات.. سيغادر جرينبلات منصبه.. كان صديقًا مخلصًا ومحاميًا رائعًا".

ونقلت رويترز عن مسؤولين لم تسمهم تأكيدهم اعتزام جرينبلات الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأمريكية للفلسطينيين والإسرائيليين.

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والأربعاء 28 أغسطس/آب الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين (صفقة القرن) إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في وقت سابق أنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.





وكانت إدارة ترامب أرجأت سابقا إعلان خطّتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل/نيسان الماضي، لكن الانتخابات لم تفضِ إلى تشكيل حكومة، وتم تحديد 17 سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأمريكية بعد أن قالوا إنها تقوم على أساس القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسعي إلى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإبقاء على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تبني حل الدولتين.