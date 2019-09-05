الان تتابع ظريف: إيران ستبلغ الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 دقائق - 8:16 م, 5 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران ستبلغ الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي. وعبرت لندن عن قلقها البالغ حيال خطة إيران لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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