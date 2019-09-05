الجامعة العربية تطلق مبادرة ثلاثية مع اليابان والأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت جامعة الدول العربية أمس مبادرة حوار جديدة بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون بين دولها الأعضاء والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالصراعات أو تلك التي تتعافى من الأزمات.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة بأن المبادرة ثلاثية الأطراف تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات ملحة تؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والرخاء، وتلبية الأهداف والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحالات في مختلف أنحاء المنطقة، والتي أحرزت تقدما ملحوظا، إذ تشير الاتجاهات الناشئة إلى احتمالية وجود عقد اجتماعي أكثر قوة يركز على التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات الشعوب.

وتتمحور مبادرة الحوار على سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة رفيعة المستوى، والتي تضم مسؤولين من جامعة الدول العربية، وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وذلك لتحديد الأولويات ذات الاهتمام المشترك والقابلة للتنفيذ، دعما للسلام والرخاء في شتى أرجاء المنطقة العربية، حيث بدأ ممثلو الشركاء الثلاثة اجتماعا أمس في شكل مائدة مستديرة أولى تناول الأولويات في مجال التعليم.