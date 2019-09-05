خيام وبطاطين وسلال غذائية سعودية تغيث أهالي الجيلي بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت السعودية مساندتها للسودان، وهبت لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد أخيرا، وأكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية، إذ وزع مواد طبية وإيوائية للمتضررين في منطقة «الجيلي» شمال الخرطوم، بحضور فريق المركز برئاسة مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة ناصر السبيعي، ولفيف من قيادات العمل الخيري.

وأوضح ناصر السبيعي أنه جرى تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي يستفيد منها 300 شخص، إلى جانب تسليم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من السيول من أهالي الجيلي.

وأشار إلى أن الفريق سيواصل توزيع المحاليل الوريدية الطبية على المستشفيات إلى جانب تسليم المساعدات الإيوائية لمستحقيها في مناطق عدة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 3,000 سلة غذائية في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 18,000 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الطارئة المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وسلم المركز بالتعاون مع منظمة سداد الإنسانية أمس الأول 2,182 سلة غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة أطمة التابعة لمحافظة إدلب السورية، وجرى توزيع 581 سلة غذائية في مخيم «كفر سجنة” و336 سلة غذائية في «مخيم شحشبو”، و300 سلة غذائية في «مخيم عبدالباسط الساروت”، و141 سلة غذائية في «مخيم المنتصر بالله”، و230 سلة غذائية في «مخيم الجبين”، و245 سلة غذائية في «مخيم رغد”، و349 سلة غذائية في «مخيم شهداء اللطامنة”.

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مواد إغاثية وزعت بالجيلي أمس:

100 خيمة

600 بطانية

200 بساط

100 سلة غذائية

300 مستفيد.