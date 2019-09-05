القضاء الفرنسي يبرئ شركة طيران من قتل 228 راكبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مصدر قضائي في باريس أمس إن قضاة التحقيق الفرنسيين رفضوا التهم الموجهة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس» على خلفية الحادث الذي وقع عام 2009 وأسفر عن مقتل 228 شخصا.

وكانت الطائرة من طراز ايرباص 330-200 تحطمت في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها من ريودي جانيرو إلى باريس في الأول من يونيو 2009، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وطالب الادعاء في يوليو قضاة التحقيق بإخضاع اير فرانس للمحاكمة لاتهامها بالقتل غير المتعمد، واتفق القضاة مع الادعاء على أنه لا يوجد أساس لمحاكمة اير فرانس بسبب الحادث. يشار إلى أنه يمكن استئناف القرار.