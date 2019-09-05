محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد.

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وقال «الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا».

وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أومتوسطة أو صعبة والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة.

وبين أن مشاركة الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتصدي للتحديات جعلها أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب.