شكرا لقرائتكم استقالة موفد الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جايسون غرينبلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جايسون غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترمب المكلف بإعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، استقالته الخميس.
وقال غرينبلات في بيان إن عمله في البيت الأبيض كان "امتيازا".
ونهاية أغسطس، أعلن أن خطة السلام لتسوية النزاع في الشرق الأوسط لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في إسرائيل المقررة في 17 سبتمبر.
وكان المحامي السابق لمنظمة ترمب يقود الجهود المبذولة لوضع خطة السلام التي تأخرت كثيرا.
كما قام بدور واضح في تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودعا غرينبلات إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وهي خطوات أثارت شكوك الفلسطينيين والدول العربية.
وقال البيت الأبيض إن خطة السلام كاملة ولكن لن يتم إصدارها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل والمقررة هذا الشهر.
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