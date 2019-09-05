سقوط 3 من «خلية الإخوان» في قبضة الأمن الكويتي

الموجز

ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على عدد من المقيمين المصريين على علاقة بـ«خلية الإخوان»، ومطلوبين للسلطات المصرية بحسب ما نشرته الراي الكويتية.

وتداول مصريون أنباء عن أن من بين المصريين الموقوفين (خ.م) و(أ.ع) و(م.م).

ونشرت جريدة «الراي» اليوم أن التحقيقات مع أعضاء الخلية في مصر كشفت عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلّمهم.