السلطات الامنية المغربية تفكك خلية إرهابية موالية لداعش

نجحت السلطات الأمنية المغربية في تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي

وأعلن مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أنه "تم تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" مكونة من خمسة متطرفين"، مشيراً الى أن "أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم، تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ويمارسون نشاطهم بين مدينتي ​بركان​ والناظور".

وأوضحت الوزارة أن "أفراد الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء، كما خططت الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب".

وكشفت ​الداخلية المغربية​ عن أن "زعيم هذه الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات في أفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية".

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