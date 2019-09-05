البابا فرنسيس يشيد باتفاق السلام في موزمبيق

أشاد ​البابا فرنسيس​ أمام ممثلين لجميع الأحزاب السياسية في ​موزمبيق​ باتفاق السلام الموقع قبل شهر في البلاد التي تعتبر من الأفقر في العالم، داعيا في الوقت نفسه الى العمل على المساواة الإجتماعية لتجنب العودة الى ​العنف​.

وحرص البابا في كلمته الأولى في موزمبيق الخميس، بعد أن كان وصل مساء الأربعاء، على الإشادة ب"اتفاق وقف ​إطلاق النار​ النهائي بين الإخوة الموزمبيقيين"، في إشارة الى معاهدة السلام التاريخية التي وقعت في السادس من آب، بين ​حكومة​ مابوتو وحركة ​المقاومة​ الوطنية في موزمبيق (رينامو) التي باتت اليوم أبرز حزب معارض في البلاد.

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