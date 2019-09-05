كشف وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي، ​يسرائيل كاتس​، عن مفاجأة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية.

وأشار يسرائيل كاتس في حوار مع صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الى أن "إسرائيل أمدت الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، بمعلومات استخبارية حول عمليات أراد تنظيم "داعش" تنفيذها في ​تركيا​".

وأكد أنه "لا يوجد تعارض بين مصالح إسرائيل والمصالح الأميركية في منطقة ​الشرق الأوسط​، وبأن الأميركيين يؤمنون بأن إسرائيل تمدهم بمعلومات استخباراتية أكثر من المعلومات الاستخبارية التي يتلقونها من حلفائهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: زودنا أردوغان بمعلومات استخباراتية بشأن داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.