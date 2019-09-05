رئيسا وزراء بريطانيا وإسرائيل يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رئيس الوزراء ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على "ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار"، مشيرا إلى أن جونسون شدد على "الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي".
ولفت الى أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.
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