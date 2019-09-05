رئيسا وزراء بريطانيا وإسرائيل يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن رئيس الوزراء ونظيره الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على "ضرورة منع ​إيران​ من امتلاك ​سلاح نووي​ ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار"، مشيرا إلى أن جونسون شدد على "الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي".

ولفت الى أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات ​الولايات المتحدة​ بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.