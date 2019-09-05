رويترز: غرينبلات يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام

أفادت وكالة "رويترز" أن مبعوث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​، يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأميركية للفلسطينيين والإسرائيليين.

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