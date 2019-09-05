سلطات أميركا اقترحت عقد اجتماع بين ترامب وروحاني على هامش جلسة الأمم المتحدة القادمة

نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصدر أميركي أن "سلطات ​الولايات المتحدة​ اقترحت عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ القادمة في ​نيويورك​"، مشيرا إلى أن "إيران لم ترد على هذا المقترح".

وأوضح المصدر أنه "سيكون الاجتماع الذي تأمل ​واشنطن​ عقده في الخامس والعشرين من أيلول هو أول قمة وجها لوجه لرؤساء البلدين منذ قيام الثورة الإيرانية العام 1979".

ولفت الى أن "اقتراح واشنطن تم نقله إلى ​طهران​ عبر دول مثل ​فرنسا​، التي كانت حريصة على التوسط في المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران حول ​الاتفاق النووي​، ولم ترد إيران على الاقتراح حتى يوم الأربعاء".

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