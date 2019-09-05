اخلاء سبيل موظفة في قلم النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بكفالة

أخلي سبيل الموظفة ن.د. من قبل الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضي حارث الياس وعضوية المستشارين القاضي ايلي لطيف والقاضي ندي الحاج شحادة، بكفالة قدرها 10 ملايين ليرة.
وكانت الموظفة تعمل بصفة كاتبة في قلم النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، قد اوقفت في 18 من آب الماضي، على خلفية تسجيل إشعارات اخلاء سبيل مزورة للمحامي ا. م.
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