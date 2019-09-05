المطران العمار: لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية عبر نبذ كل ما يفرق

اشاد راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للطائفة المارونية ​المطران مارون العمار​ بـ "الدور الوطني لرئيس ​مجلس النواب​ نبيه الذي بحكمته كان وﻻيزال بزرع اﻻخوة و​المحبة​".

وفي كلمة له خلال مشاركته في المجلس العاشورائي الذي اقامه بري في المصيله توجه المطران العمار الى الحاضرين قائلاك"تعالوا ايها اﻻحبة الشرفاء نقول معا في وطننا على مثال ما قال الحسين في ​كربلاء​ هيهات منا الذلة، هيهات منا اﻻنقسام واﻻستقواء، وهيهات منا تبني الشر على حساب الخير وهيهات منا عبادة ​المال​ والعلم على حساب عبادة الله الواحد".

ودعا المطران العمار الى "ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية عبر نبذ كل ما يفرق واﻻجتماع على كل ما يوحد واﻻبتعاد عن سماع اﻻقوال المهينة بحق بعضنا البعض والتي تتردد كثيرا في هذه اﻻيام واﻻستعاضة عنها بالكﻻم الذي يشد اﻻخوة ويزرع السﻻم في القلوب والنفوس".



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