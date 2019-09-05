الزين تفقد ورشة ترميم الحائط والطريق في تعمير حارة صيدا

تفقد رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​ ورشة اعادة ترميم واصلاح الحائط الذي انهار بفعل العاصفة التي ضربت ​لبنان​ في اواسط فصل الشتاء المنصرم.

واكد الزين أن "الاشغال جارية في اعادة ترميم الحائط والطريق في منطقة تعمير حارة صيدا، ونأمل ان ينجز المتعهد العمل قبل بدء فصل الشتاء وهذا هو المتوقع".

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