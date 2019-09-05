إحباط محاولة إدخال هاتفين خليويين الى رومية مخبأين في شاشة تلفاز

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية، عثرت على هاتفين خليويين مخبأين بطريقة احترافية داخل شاشة تلفاز، مغلفين بورق الكاربون بهدف تهريبها إلى داخل السجن، وذلك في أثناء تفتيش تلفاز أحضره ع.أ. بهدف إدخاله لاخيه السجين إ.أ. في أحد مباني السجن المركزي - ​رومية​.

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