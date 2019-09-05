مدبولي التقى بطيش وأفيوني واشاد بمستوى التعاون بين لبنان ومصر

التقى رئيس ​مجلس الوزراء المصري​ مصطفى مدبولي وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني.

وخلال اللقاء، نقل بطيش تحيات رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مدبولي، مشيداً بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى لبنان في ايار الماضي للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكدا ان " لبنان يتطلع دوماً لتعزيز العلاقات مع مصر، لا سيما في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التي تربط مصر ولبنان من قديم الأزل".

وتطرق بطيش إلى الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها لبنان، والتي تعود في جزء منها إلى تداعيات الظروف الإقليمية المضطربة التي تمر بها المنطقة، معرباً عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في المجالات التي تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

من جانبه، أكد أفيوني وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر ولبنان في عدة مجالات واعدة ومنها تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة مما يمتلكه البلدان من إمكانات في هذا المجال، مشيراً إلى قيام لبنان بإنشاء عدد من مراكز تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تمثل قاطرة تقود التعاون في هذا المجال".

بدوره اشاد مدبولي بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق مع لبنان خلال الفترة الماضية، معرباً عن "دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان، لا سيما فى ظل الظروف الإقليمية الصعبة فى الجوار اللبنانى".

وأكد مدبولى أن "مصر تولي التعاون مع لبنان اهتماماً خاصاً"، لافتا الى انه "اكدت للحريري استعداد مصر لتقديم كل ما لديها من خبرات فى المجالات التنموية التى تمثل أولوية لدى الأشقاء فى لبنان".