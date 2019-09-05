كرامي جال في الميناء: سنعمل على تزفيت كل طرقات وشوارع طرابلس

جال رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي اليوم، في شوارع الميناء، متفقدا بدء اعمال التزفيت في المنطقة، بعد تزفيت شوارع المنكوبين والقبة واستكمال مشروع تزفيت طرقات طرابلس، وذلك بسعي وإشراف مباشر من كرامي.
وأكد كرامي خلال الجولة ان "نحن ننفذ ما وعدنا به خلال الانتخابات، واهل الميناء هم اهلي، واليوم نبدأ ورشة تزفيت طرقات الميناء وهي لن تكون الوحيدة، بل اننا سنعمل وبالتعاون مع بلدية الميناء على تزفيت كل طرقات وشوارع الميناء". مشيرا الى ان "الطرقات والشوراع التي لن تكون ضمن مخطط البلدية، سنعمل على تزفيتها كلها، وبإذن الله قريبا سندشن هذه الطرقات".
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