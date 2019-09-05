تسائل عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​ " النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "‏هل اطلع المبعوث الفرنسي لتطبيق ​مؤتمر سيدر​ ​بيار دوكان​ من وزيرة ​الطاقة​ ندى البستاني على الأسباب التي تحول دون تعيين مجلس ادارة جديد ل​مؤسسة كهرباء لبنان​؟ هل اقتنع بها؟"، مشيراً الى أنه "بعد عشر سنوات على انتهاء ولاية المجلس، وبعد انتهاء المدة التي تعهدت بها الوزيرة امام ​المجلس النيابي​ للتعيين، تجاوز الأمر حدود الفضيحة ليصل الى حد الكارثة الوطنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: هل اطلع دوكان من البستاني على اسباب عدم تعيين مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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