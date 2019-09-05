مصلحة الليطاني: باشرنا معالجة مشكلة جفاف مجرى النهر

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، أنها "باشرت، بناء على مراجعات المواطنين، معالجة مشكلة جفاف مجرى نهر الليطاني بطول 3,5 كلم، انطلاقا من السد التحويلي في ​الزرارية​ بسبب تحويل مياه نهر الليطاني الى مشروع ري ​القاسمية​، إضافة الى معالجة مشكلة جفاف مجرى مياه النهر في منطقة يحمر وعين الزرقا.

وأشارت إلى أنها "وبعد الكشف والدراسة والمتابعة والتزاما منها بالحفاظ على ​الحياة​ البيئية والتنوع البيئي والايكولوجي على ضفاف نهر الليطاني، وحيث أن الهدف الأساس من كل اجراءات المصلحة المتعلقة بازالة التعديات والاجراءات المانعة لوصول ​الصرف الصحي​ الى النهر هو من أجل الحفاظ على هذه الحياة البيئية السليمة وعلى التنوع الايكولوجي، فضلا عن الحفاظ على صحة المواطنين، قررت:

- تحويل قسم من مياه نهر الليطاني، والتي تتحول عادة عبر سد الزرارية التحويلي الى قناة الري لتكمل مسيرها عبر النهر للمحافظة على الحياة الايكولوجية على ضفاف النهر.

- إرسال حوالى 0,5 م3/ثانية من مياه نبع عين الزرقاء الى مجرى نهر الليطاني للابقاء على جريان ​المياه​ في مجرى نهر الليطاني ولتعويض النقص المتوقع في الحاجات المائية للمزارعين.

كما تقرر ايلاء هذا الموضوع أولوية خاصة في هذه الفترة ومتابعة النتائج التي ستتبع الخطوات التي ستتخذها المصلحة للحفاظ على جريان المياه في نهر الليطاني والحفاظ على التنوع البيئي والحياة الايكولوجية في النهر وضفافه".

ولفت البيان إلى أن "المصلحة عممت مشاهد لجفاف مجرى النهر في منطقة الزرارية بسبب تحويل المياه الى قناة الري".