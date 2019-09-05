البيت الأبيض: استقالة مبعوث الرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط

أعلن ​البيت الأبيض​ أن مبعوث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​، قدم إستقالته. بدوره، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بعد ما يقرب من 3 سنوات في إدارتي، قرر جيسون غرينبلات ترك العمل، لمتابعة العمل في القطاع الخاص. كان جيسون صديقًا مخلصًا ورائعًا ومحاميًا رائعًا"، مشيرا الى أن "عمله من أجل السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتم نسيانه. سنشتاق اليه. شكرا لك جيسون".

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