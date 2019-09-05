الحريري: نعيش أياما صعبة وعلي أن أقوم بجهد كبير ولكن يد واحدة لا تصفق

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في كلمة له خلال مولد لحجاج بيت الله الحرام في ​مسجد محمد الأمين​ الى أن "​السعودية​ أعطتنا مكرمة بالحج وأهالي ​بيروت​ وكل أهالي ​لبنان​ استفادوا من هذه المكرمة"، مشيرا الى أن "هذه المكرمة بدأها ​رفيق الحريري​ لأنه مؤمن أنه يجب علينا جميعا الذهاب الى الحج".

وأكد الحريري "أننا هذه الأيام نعيش أياما صعبة خاصة إقتصاديا ومتأكد أنكم في الحج كنتم تدعون لنا جميعا وليس علينا، تدعون بأن يخرج لبنان من الأزمة التي هو فيها"، وتوجه الى الحجاج قائلا: "تسمعون نظريات كثيرة، ولكن الحقيقة أننا يجب علينا أن نغير طريقة العمل في البلد وأن نكون صادقين وأوفياء وهذا الأساس وما قام به الشهيد هو كان صادقا ووفيا وأنا سأكون كذلك".

وشدد على أن "كل ما يريده الشعب أن يعيش بكرامة وهذا الأمر الذي يفتقده المواطن اللبناني، فهو يشعر أن ​الدولة​ لا تقوم بواجبها ونحن علينا أن نقوم بكل جهد لإخراج البلد من الأزمة وفي الأيام القادمة سترون جهدا كبيرا واذا حمينا أنفسنا وقمنا بالخطوات الصحيحة سنصل الى بر الأمام"، متسائلا: "أين الصدق والوفاء في هذه الأيام؟ علي أن أقوم بجهد كبير ولكن يد واحدة لا تصفق، في هذا البلد يجب أن نعيش معا وأن نضع يدنا بيد بعضنا البعض".

وأشار الحريري الى أن "البعض يقول لماذا الحوار مع هذا أو ذاك، أذكركم برفيق الحريري الذي عمل مع الجميع، هناك من أتعبه وهناك من ساعده، ولكنه عمل أيضا مع الذي أتعبوه ليقوم بالبلد، تعب نفسه كي لا يتعبكم وأنا أقوم بالأمر نفسه ولكن المشكلة أن البعض يريد أن يقرر عن الجميع".