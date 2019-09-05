انهار مبنى في ​حارة الناعمة​ مؤلف من ٣ طبقات بشكل جزئي. وقد بدأ الانهيار منذ حوالي أربع ساعات في وقت يحاول السكان إخراج اغراضهم منه واخلاءه، هذا ووصل ​الدفاع المدني​ الى المحلة لمؤازرتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر انهيار مبنى في الناعمة بشكل جزئي والسكان يخلون منازلهم بمساعدة الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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