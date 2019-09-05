جونسون: علينا أن نخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول

شدد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ في خطاب في وايكفيلد شمال انكلترا، على وجوب أن تخرج ​المملكة المتحدة​ من ​الاتحاد الاوروبي​ في 31 تشرين الاول.

يذكر أن 31 تشرين الاول، هو الموعد المقرر ل​بريكست​، وذلك بعدما تبنى النواب اقتراح قانون يجبره على ان يطلب من ​بروكسل​ ارجاء بريكست لثلاثة اشهر إضافية.