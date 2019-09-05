شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب في وايكفيلد شمال انكلترا، على وجوب أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول.
يذكر أن 31 تشرين الاول، هو الموعد المقرر لبريكست، وذلك بعدما تبنى النواب اقتراح قانون يجبره على ان يطلب من بروكسل ارجاء بريكست لثلاثة اشهر إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: علينا أن نخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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